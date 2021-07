ميريهان حسين تتخطى الحدود بإطلالة صيفية جريئة.. (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي تظهر بإطلالة صيفية جريئة حيث ارتدت كاش مايوه من قطعتين، نال إعجاب المتابعن.

وعلقت ميريهان حسين على الصور وقالت : “Love my waist chain that is special made for me by the amazing”.

وفي قت سابق، قامت الفنانة ميريهان حسين بنشر صورة جديدة لها في أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام،” لتخطف الأنظار بجمالها.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي ترتدي مايوه اخضر من قطعتين، أثار جدل الجمهور.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، مقطع فيديو وهي ترقص بفستان مفتوح جرىء، أثار غضب رواد السوشيال ميديا.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته ميريهان حسين غضب الجمهور، حيث وصفه البعض بأنه جرىء وعاري وغير مناسب.

اقرأ ايضًا: