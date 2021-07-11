إيمان السيد تكشف لأول مرة سبب عدم زواجها.. صدمة للجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة إيمان السيد عن سب عدم زواجها حتى الآن، معبرة عن كم المضايقات التي تتعرض لها يوميًا بسبب هذا الموضوع.

ونشرت إيمان اسيد منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحكي فيه اسباب عدم زواجها حتى الآن.

وكتبت إيمان السيد :”انا بتضايق لما حد يكلمني في موضوع الجواز ويقعد يقول لي معلش وكل شيئ نصيب وكله بآوانه والـ ٢٤ قيراط وكدا، لإن ببساطة دا اختياري.

وأضافت إيمان : “يعني تخيل مثلاً لو أنا عرفت أنك شخص نباتي وفجأة قعدت أقول لك: لا إله إلا الله ماتزعلش كل شيئ نصيب و مين عارف يمكن بكرا شايل لك تلاتة كيلو بوفتيك، أظن مش منطقي”.

وفي وقت سابق، دعمت الفنانة إيمان السيد، الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الخلاف الناشب بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة ريهام حجاج، والذي دار مؤخرًا بعد الحلقة التي جمعت بين ريهام حجاج والاعلامية بوسي شلبي.

وكتبت إيمان السيد: ” مش هبالغ لو قلت أن ياسمين من أجدع الشخصيات اللي قابلتها، أنا معرفتي بيها داخلة على حوالي 14 سنة دلوقتي ( فترة طويلة اتغير فيها ناس كتير، وناس أكتر كانوا قريبين ومابقوش موجودين) وياسمين عمرها ما اتغيرت، طول عمرها جدعة وبنت ناس ومحترمة وبتفهم في الأصول، بتحب شغلها وبتحب كل الناس اللي معاها يطلعوا بأحسن صورة”.

وتابعت: ” وزي ما خالد الصاوي قال (وبضم صوتي لصوته : ياسمين عبد العزيز واضحة وصريحة ومش بوشين وما بتجاملش ودا أريح للناس كلها، حقيقي التعامل مع انسانة زي ياسمين مريح، خاصة لما تكون أنت كمان إنسان دوغري ومش منافق ومالكش في اللوع”.

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