منى فاروق تثير الجدل بكاش مايوه ساخن.. ومتابعون : مبتحرميش ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور لها من جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى فاروق، في الصور وهي ترتدي كاش مايوه ساخ من امام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وعلقت منى فاروق على الصور وكتبت : “القديم ذهب”.

وانهالت التعليقات التي تهاجم منى فاروق في إطلالتها، حيث جاء ابرز التعليقات ” لسة محرمتيش؟, ايه ال انتي لابساه دا”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة الشابة منى فاروق، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور لها من جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى فاروق، في الصور وهي ترتدي فستان زفاف أبيض منفوش، وقالت انها من آخر جلسة تصوير لها.

وعلقت منى فاروق على الصور وكتبت : “عقبال فستان فرحي الحقيقي.. ادعولي اتجوز قريب”.

جدير بالذكر أن أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

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