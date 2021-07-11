رانيا يوسف تثير الجدل بمايوه جريء.. ومتابعون: اتهدي بقى (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد، على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعد نشرها صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الفيديو وهي ترتدي مايوه أحمر جريء على مركب أثناء عطلتها الصيفية.

وأثار مقطع الفيديو جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت أبرز التعليقات مهاجمة للفنانة رانيا يوسف والتي جاء أبرزها :” اتهدي بقى’ عيب على سنك”

وفي وقت سابق، أثارت الفنانة رانيا يوسف جدل واسع، الساعات الاخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعد نشرها صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي ترتدي فستان جريء أثار غضب الجمهور.

وشن الجمهور هجوم ناري على رانيا يوسف بعد الصورة، حيث جاءت أبرز التعليقات :” دا مناسب لسن 10 سنين, نسيتي الهدوم, ال فضحانا في العالم كله”.

وفي وقت سابق، أشعلت الفنانة رانيا يوسف ضجة عارمة، الايام الاخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعد نشرها صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وتصدرت رانيا يوسف مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي الساعات الاخيرة ومؤشرات التريند في مصر.

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