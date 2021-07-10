لن تصدق أجر عمر الشريف في أول عمل له بعد وصوله للعالمية

عدن - ياسمين عبد العظيم - يُعد الفنان الراحل عمر الشريف واحدًا من أشهر نجوم مصر الذين شاركوا في السينما العالمية إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق، حيث كان أكثر الفنانين مشاركة في أعمال عالمية.

ومن الغرائب والمفارقات التي لا يعرفها الجمهور عن الفنان الراحل عمر الشريف هو وصوله للعالمية صدفة؛ بسبب عدم التزام الفنان رشدي أباظة بالمواعيد.

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ووفقًا لما ذكره الكاتب الصحفي محمد بديع سربية في عدد نادر من مجلة «الموعد»، فقد أكد أن المخرج والمنتج العالمي ديفيد لين أرسل مندوبه إلى القاهرة عام 1960؛ للتعاقد مع رشدي أباظة على فيلم لورانس العرب، الذي كان وقتها يتم تصويره في صحراء الأردن، وذلك لما يتمتع به أباظة من مواصفات النجم العالمي، منها الوسامة وإجادة اللغات وغيرهما.

وقال الكاتب الصحفي: بالفعل اتصل المندوب تليفونيًا برشدي أباظة واتفق معه على موعد في نفس اليوم لكتابة وتوقيع العقد وتحديد موعد السفر، وهو الحلم الذي كان يحلم به الدنجوان، ليشق طريقه إلى العالمية، كما كان يشير في معظم حواراته، لكنه أضاع الفرصة، حيث لم يحضر في الموعد المحدد مع مندوب المخرج العالمي ديفيد لين، الذي اضطر للتعاقد مع الفنان عمر الشريف على الفيلم.

وفى حوار لمجلة الكواكب مع النجم العالمي عمر الشريف عام 1970 تحدث عن أول أجر حصل عليه في فيلم لورانس العرب وهو أول فيلم قاده للعالمية.

وقال الفنان الراحل عمر الشريف إنه حصل على مبلغ 20 ألف دولار وقتها، وبعد ذلك أصبح يحصل على نسبة 10% من إيراد أي فيلم عالمي يشترك فيه، مؤكداً أن دوره في لورانس العرب من أحب الأدوار إلى قلبه لأنه من أكثر الأدوار التي تناسبت مع إمكانياته، كما أنه يحب دوره في فيلم “دكتور جيفاجو”.