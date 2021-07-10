نجمة شهيرة تلغي متابعتها لدينا الشربيني بسبب عمرو دياب

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت أنباء عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن هناك ممثلة مشهورة قامت بإلغاء متابعة الحساب الشخصي للفنانة دينا الشربيني عبر الانستجرام، وذلك بسبب الفنان عمرو دياب.

حيث قامت الفنانة الشابة هدى المفتي ، بإلغاء متابعة الفنانة دينا الشربيني على موقع تبادل التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وذلك بعد ظهورها كموديل في أخر كليب للفنان الهضبة عمرو دياب الجديد بعنوان “الدنيا بترقص”، والذي يتم تصويره على أحد شواطيء الساحل الشمالي.

وأثار ذلك الحدث حالة من الجدل على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفنانة هدى المفتي مما أدى إلى تصدؤها مؤشرات البحث على محرك جوجل، ولكن تبين فيما بعد عدم متابعتها لحساب الهضبة على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

من جهة أخرى، تصدر الفنان المطرب عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من طرحه أغنيته الجديدة “الدنيا بترقص”، الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس ، وإخراج طارق العريان.

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