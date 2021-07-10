هاني شاكر يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - غادر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، منذ قليل، المستشفى وذلك بعد تحسن حالته الصحية، واطمئنان الأطباء والفريق الطبي بالمستشفى على حالته.

حيثث أن الفنان هاني شاكر، كان محجوزا بالعناية المركزة في المستشفى لعدم انتظام ضربات قلبه، بعدما شعر بإعياء شديد بعد الانتهاء من تصوير كليبه الأخير، فتبين انخفاض معدل ضغط الدم لديه.

وعلى الفور تلقى الإسعافات اللازمة وأخذ جرعات المحاليل وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على حالته تماما.

كما قام الفنان هانى شاكر النقيب العام للموسيقيين، بطمأنه جمهوره ومتابعيه عن حالته الصحية خلال الوقت الحالي، عبر نشره لبوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ انستجرام.

حيث كتب : “‏جمهوري الحبيب حابب أطمنكم علي صحتي الحمد لله احسن دلوقتي وبشكر كل أصدقائي وجمهوري علي سؤالهم عني، ‏انا متواجد في المستشفي تحت الرعاية الطبية حالياً وإدارة المستشفي مانعة الزيارة في الوقت الحالي”.

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