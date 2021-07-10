قرار نهائي من المحكمة البحرينية بشأن قضية منى السابر وابنتها حلا الترك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أسدل القضاء البحريني الستار على القضية الأكثر جدلًا في الأشهر الأخيرة، ألا وهي قضية الفنانة الشابة حلا الترك مع والدتها الكويتية منى السابر.

ووفقًا لما أعلنته السيدة منى السابر، فقد أعلنت أن المحكمة البحرينية أصدرت حكمها النهائي في القضية المرفوعة ضدها.

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ومن خلال حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشرت السابر مقطع فيديو يتضمن كلمات الشكر والثناء لمن وقفوا إلى جانبها، مع بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها، معلنة صدور حكم نهائي فيها.

وكانت المستشارة القانونية ربا الخالد قد اكدت في بيان لها أن الحكم جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، موجهة الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها عبد الله.

وكانت منى السابر، أعلنت مؤخرا عن إجراء جديد من المحكمة البحرينية المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها، ويحميها من السجن. وقالت في فيديو لها: «تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب».