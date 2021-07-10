بإطلالة صيفية..أحدث ظهور لـ بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين وابنهما (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداولت عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان التركي بوراك أوزجيفيت أثناء قضاء إجازته الصيفية، حيث سافر برفقة زوجته الفنانة التركية فهرية أفجين وابنهما “كاران”، إلى أحد المدن الساحلية للاستمتاع بالحر.

حيث ظهر الفنان التركي بوراك أوزجيفيت برفقة زوجته في البحر، كما ظهرت صورة لابنهما “كاران” وهو يجلس في أحضان والدته وتطعمه الفاكهة، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصور .

جدير بالذكر، أن الفنان التركي بوراك أوزجيفيت كان قد حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية في مسلسله “قيامة عثمان”، أما زوجته فهرية أفجين أعلنت عودتها إلى الشاشات مجددا بعد غياب حوالي 3 سنوات، وتعاقدت على المشاركة في الموسم الثاني من مسلسل “نهضة السلاجقة العظمي”.

مقالات أخرى قد تهمك:

هاني شاكر يوجه رسالة للجمهور من المستشفى

أحدث ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها احمد العوضي (صور)