إيمان العاصي تنشر صورة نادرة برفقة والدها الراحل وتوجه رسالة مؤثرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة إيمان العاصي

قامت الفنانة إيمان العاصي ، بنشر صورة قديمة ونادرة لها برفقة والدها الراحل، لتشارك جمهورها ومتابعيها تلك اللحظة المؤثرة وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

كما قامت الفنانة إيمان العاصي بتوجيه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، فعلقت على الصورة وكتبت: “واحشني يا حبيبي قووووي واحشني والله مش قادره اصدق ولا استوعب و عايشه كأنك معانا لسه الله يرحمك يا حبيبي بحبك قوي يا بابا”.



جدير بالذكر، أن الفنانة إيمان العاصي كانت قد نعت والدها الراحل عند وفاته، فنشرت صورة جمعتهما معا من قبل على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت مؤخرا عن افتقادها الشديد لوالدها الراحل، والذي وافته المنية الشهر الماضي، فعلقت قائلة: “صباح الخير يا روح قلبي عدي اسبوع يا بابا !!”.

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