درة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في فعاليات مهرجان كان السينمائي (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة درة بنشر مجموعة من الصورة الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث تتواجد الفنانة درة حاليا في مدينة كان الفرنسية لحضور احتفال جائزة شوبارد بمرور 21 عاما على إطلاقتها، فقامت بالخضوع لجلسة تصوير جديدة على هامش حضورها الاحتفالية.

حيث ظهرت الفنانة درة، خلال جلسة التصوير، وهي ترتد بفستان أبيض بخيوط فضية من تصميم رامي قاضي، وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا على كتفيها بل فضلت أن ترفعه للأعلى وتزينت بعقد ألماسي رائع أكمل الإطلالة، أما بالنسبة للمكياج ففضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة التي أبرزت ملامحها.

يذكر أن، تنتظر الفنانة درة حاليا عرض فيلمها الجديد “الكاهن” مع إياد نصار ومحمود حميدة وجمال سليمان وفتحي عبد الوهاب وحسين فهمي، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

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