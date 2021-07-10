سامي العدل.. غول تمثيل وعاشق للزمالك وتزوج سرًا من هذه الفنانة

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحل اليوم السبت الموافق 10 يوليو 2021، الذكرى السادسة لرحيل الفنان الكبير سامي العدل، والذي توفي عن عمر ناهز الـ68 عامًا في عام 2015.

ويعد الفنان سامي العدل، من أكثر الفنانين الذي استطاعوا ان يحقووا نجاح كبير طوال حياتهم الفنية، بتقديمه اعمال فنية مميزة.

موقع “لايف نيوز” يرصد في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنان سامي العدل في ذكرى رحيله السادسة.

وولد الفنان سامي العدل في 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، وكان اول ظهور له في مجال السينما، في أوائل السبعينيات من خلال فيلم “كلمة شرف”.

قدم الفنان سامي العدل العديد من الأفلام السينمائية التي حققت نجاح كبير، أبرزها، رجل فوق صفيح ساخن، عصابة حمادة وتوتو، مملكة الهلوسة، وحرب الفراولة، الديلر.

كما شارك سامي العدل في عدد كبير من المسلسلات المصرية، أبرزها “حكايات هو وهي”، بلاغ للنائب العام، أبرياء في المصيدة، اللص الذي أحبه، الفجالة، حديث الصباح والمساء، محمود المصري، بين السرايات, قضية رأي عام.

وعن حياته الخاصة، فتزوج الفنان سامي العدل 3 مرات، الأولى منهم كانت سرًا من الفنانة عفاف رشاد، أما الثانية كانت من الفنانة نادية شكري، ولديه منها ابنة وحيدة هي رشا.

أما الزيجة الثالثة للفنان سامي العدل فكانت من الكاتبة والممثلة ماجدة نورالدين ولديه منها أحمد وخالد.

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