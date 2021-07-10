فنان شهير قام بدور الأسد في مسرحية “اتفرج مشافش حاجة”.. مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا تزال مسرحية “اتفرج مشافش حاجة” للزعيم عادل إمام، تحظى على إعجاب ملايين المشاهدين في مصر والوطن العربي، والتي تعد من أشهر مسرحيات زعيم الكوميديا “عادل إمام”.

و مسرحية اتفرج ما شفش حاجة، من بطولة الفنان عادل إمام، ز عمر الحريري وناهد جبر، وكانت من إخراج هاني مطاوع، وتم إنتاجها عام 1976.

واشتهرت مسرحية “اتفرج مشافش حاجة” بظهور أسد في المسرحية مع النجم عادل إمام، جعلها تحقق المزيد من الضحك والكوميديا لدى الجمهور، وظلت عالقة في أذهانهم.

وكانت المفاجأة للجميع، هي أن شخصية الاسد، لم تكن عبارة عن مجسم، وإنما كان فنان شهير هو من يرتدي قناع الأسد.

وقام بارتداء قناع الأسد في مسرحية “اتفرج مشافش حاجة” الفنان سامي العدل، حيث كان في بداية حياته الفنية عندما قدم هذا الدور.

يقول سامي العدل، أنه وافق على تقديم دور الأسد في المسرحية لأنه وجدها فرصة عظيمة ليشارك الزعيم في عمل فني.

وتحل اليوم السبت الموافق 10 يوليو 2021، الذكرى السادسة لرحيل الفنان الكبير سامي العدل، والذي توفي عن عمر ناهز الـ68 عامًا في عام 2015.

ويعد الفنان سامي العدل، من أكثر الفنانين الذي استطاعوا ان يحقووا نجاح كبير طوال حياتهم الفنية، بتقديمه اعمال فنية مميزة.

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