شكرا لاهتمامكم بخبر القصة الكاملة لاتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها.. تفاصيل جديدة صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الأخيرة، بشأن اتهام الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها.

بداية القص كانت بمنشور لإحدى الصفحات على “فيس بوك” تحمل اسم “حقوق المرأة”، والتي نشرت منشور تحت عنوان “بالوثائق و المستندات الرسمية – ياسمين عبد العزيز متهمه بتعذيب خادمتها”.

وسردت الصفحة تفاصيل قضية للفنانة ياسمين عبد العزيز، يعود تاريخها إلى 2012، اتهمت فيها بتعذيب مواطنة فلبينية تدعى جيانا مونجيل، كانت تعمل خادمة عند الفنانة.

وقدمت جيانا مونجيل شكوى في سفارة بلادها ضد ياسمين عبد العزيز، اتهمتها خلالها بضربها وتعذيبها والتعدي عليها لفظيا وجسديا .

وبالفعل وقعت السفارة الكشف الطبي على الخادمة ، ثم حررت محضرا رسميا لدى السلطات المصرية ضد الفنانة، إلا أن ياسمين أنهت القضية بالتصالح ودفع تعويض ضخم للخادمة .

من جانبه، خرج الفنان أحمد العوضي عن صمته ليداقع عن زوجته ياسمين عبد العزيز في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب أحمد العوضي: «الرجاء من الساده الصحفيين زملائي بيعتلولي ان الخبر ده بيتبعلهم من رقم دولي … طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها».

وتابع الفنان أحمد العوضي في منشوره: «انا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم .. لكن زوجتي خط احمر .. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع .. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر (أميتو الباطل بالسكوت عنه )».

وأضاف العوضي: «واعمالا لقول الامام الشافعي .. اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت .. حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسة لن تجدي نفعا …فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحه من ثلاثة ايام … انا لن اتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحه … ونبطل اللجان واللجان المضاده .. والافضل توفير كل هذا المال لاعمال الخير .. فمن الافضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبه واحتراما للجمهور العزيز “.

لم تنتهي القصة عند هذا الحد حيث قامت الصفحة “حقوق المرأة” بالرد عى الفنان احمد العوضي، وكتبت :” من حق الفنانه المحترمه ياسمين عبد العزيز انها تطلع ترد وتقول اذا كان الورق ده حقيقي والى حصل ده حقيقي ولا لا مش تقول حمله مموله وحمله مدفوعه والكلام ده!”.

وتابعت الصفحة :” لا يا استاذ احمد الحق هو الخط الاحمر مفيش حد خط احمر .. ولو كنت عاوز ترد كان ممكن ترد علي الي حصل ده حصل فعلا وحقيقي ولا مش حقيقي، بس اظن انك مش هتعرف تعمل ده لانك عارف انه حصل وحقيقي وبمستندات، بدل ما تقول حمله مدفوعه والكلام ده . تقول انه الورق ده مزور او مفبرك ولاكن ده ورق حقيقي ورسمي”.

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