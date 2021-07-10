محمد عطية يحذر الجمهور من منتحل شخصيته.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الفنان محمد عطية، رسالة إلى جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وحذر محمد عطية الجمهور في رسالته، من شخص يقوم بانتحال شخصيته، باستخدام رقم موبايل شخص يضع صورته عبر تطبيق WhatsApp ويتعامل مع الناس على أنه الفنان محمد عطية.

ونشر محمد عطية، صورة تحمل رقم الشخص المنتحل شخصيته، وعلق عليها :” الشخص دا مش انا ودا مش رقمي، وماليش اي علاقة بيه من قريب او بعيد.. وشكرا”.

في سياق متصل، وجه الفنان محمد عطية، رسالة إلى والدته، بمناسبة عيد ميلادها، مرفقًا صوره تجمعه بها في الصغر.

وكتب محمد عطية: ” في عيد ميلادك يا حبيبتي عاوز أقولك إن كل حاجة وصلتلها فحياتي إنتي السبب فيها … أى فرحة فرحتها ما تكملش غير بيكى … أكتر واحدة فهمانى و مستحملانى و أنا صعب و انا عارف ده … عارفه تبقى صديقتي رغم فرق الأجيال اللي بينا … متقبلاني بكل عيوبى .. اللى عمرك ما بتشوفيها عيوب … ضهرى و سندى … مهما كبرت هفضل بتحامى فيكي … بحبك يا أمى .. كل سنة و إنتي طيبة يا أغلى الناس “.

اقرا ايضًا: