تصرف غريب من هدى المفتى تجاه عمرو دياب بعد كليب الدنيا بترقص.. لن تصدق ماذا فعلت

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة هدى المفتي، بطلة كليب الفنان عمرو دياب الجديد “الدنيا بترقص”، مؤشرات البحث والتريندات في مصر، الساعات الأخيرة.

ومنذ ساعات قليلة، طرح المطرب العالمي عمرو دياب، أحدث كليباته وهو “الدنيا بترقص”، والذي نال إعجاب جمهوره ومحبيه وحصد ملايين المشاهدات في ساعات قليلة.

و استعان الفنان عمرو دياب بالفنانة الشابة هدى المفتي لكي تشارك في الظهور بالكليب كموديل معه.

وتفاجىء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام هدى المفتي بإلغاء متابعة عمرو دياب، على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالبحث في قائمة المتابعين بحساب هدى المفتي الرسمي بتطبيق انستجرام، تبين عدم وجود عمرو دياب ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والبالغ عددهم 1581 حسابًا.

جدير بالذكر ان أغنية “الدنيا بترقص” من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

وهدى المفتي مواليد 6 ديسمبر 1996، وتبلغ من العمر 26 عامًا، وبدأت هدى المفتي التمثيل منذ ما يقارب من حوالي 5 سنوات، وتحديدا كان عام 2017 من خلال مشاركتها في مسلسل “هذا المساء”.

وعملت كـ”موديل” وهي في سن الـ17 عام، وفشلت في العديد من اختبارات التمثيل حتى ابتعدت عنه تماما، وبعدها رشحتها مديرة تصوير لمسلسل “هذا المساء”.

كما شاركت في عدد من المسلسلات منها:”لدينا أقوال أخرى” مع الفنانة يسرا، وفي عام 2020 شاركت في مسلسل “فلانتينو” مع عادل إمام.

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