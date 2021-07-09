«ترفض الزواج لسبب غريب»..معلومات لا تعرفها عن هدى المفتي بطلة كليب عمرو دياب

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هدى المفتي

تصدّر الهضبة الفنان عمرو دياب والفنانة الشابة هدى المفتي ، بطلة طليبه الجديد محرك البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بوذلك بعد ساعات قليلة من طرحه أغنيته الجديدة «الدنيا بترقص»، التي أثارت إعجاب العديد من الجمهور بمختلف دول الوطن العربي.

حيث استعان الفنان عمرو دياب بالفنانة الشابة هدى المفتي لكي تشارك في الظهور بالكليب كموديل معه، الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

وفاجئت الفنانة هدى المفتي الجمهور بظهورها بشكل جذاب في الكليب، مما جعل العديد من الجمهور يتسائلون عنها، فإليكم اهم المعلومات عن هدى المفتي بطلة كليب عمرو دياب.

هدى المفتي مواليد 6 ديسمبر 1996، وتبلغ من العمر 26 عامًا.

بدأت هدى المفتي التمثيل منذ ما يقارب من حوالي 5 سنوات، وتحديدا كان عام 2017 من خلال مشاركتها في مسلسل “هذا المساء”.

عملت كـ”موديل” وهي في سن الـ17 عام، وفشلت في العديد من اختبارات التمثيل حتى ابتعدت عنه تماما، وبعدها رشحتها مديرة تصوير لمسلسل “هذا المساء”.

شاركت في عدد من المسلسلات منها:”لدينا أقوال أخرى” مع الفنانة يسرا، وفي عام 2020 شاركت في مسلسل “فلانتينو” مع عادل إمام.

وأذاع صيتها وتمت شهرتها خلال مشاركتها في مسلسل “كأنه أمبارح” بمشاركة الفنانة رانيا يوسف.