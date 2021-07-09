«منع الزيارة عنه»..آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت إدارة المستشفى الذي يعالج فيه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بمنع الزيارة عنه، وذلك بعد دخوله العناية المركزة إثر معاناته من مشاكل في القلب وعدم انتظام الضربات، ولم يتم الإعلان حتى الأن عن اخر التطورات الصحية بعد دخوله العناية.

جدير بالذكرن أن الفنان هاني شاكر كان قد طمأن الجمهور على حالته الصحية عند دخوله المستشفى، ووجّه الشكر لكل من حرص على السؤال عنه، وذلك في منشور عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

حيث كتب نقيب المهن الموسيقية في منشوره: “جمهوري الحبيب حابب أطمنكم على صحتي الحمد لله أحسن دلوقتي وبشكر كل أصدقائي وجمهوري علي سؤالهم عني”.

وتابع قائلا: “أنا موجود في المستشفي تحت الرعاية الطبية حاليًا وإدارة المستشفى مانعة الزيارة في الوقت الحالي”.

جدير بالذكر، أن نقابة المهن الموسيقية، كانت قد أعلنت أن النقيب هاني شاكر تعرض لأزمة صحية بسبب الإجهاد الشديد الذي تعرض له بعد إجرائه بروفات حفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم بدار الأوبرا.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هاني شاكر انتهى من عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على حالته الصحية.

مقالات أخرى قد تهمك:

«كنت مرعوبة» البلوجر هبة مبروك تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. والسبب!

نجل الفنان عادل إمام يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده (تفاصيل)