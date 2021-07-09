اخبار الخليج / اخبار اليمن

من غير هدوم – سما المصري تفجر مواقع التواصل بفيديو ساخن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن من غير هدوم – تفجر مواقع التواصل بفيديو ساخن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة سما المصري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، بعد عرضها فيديو جريء لها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي ترتدي ملابس ضيقة، وتستلقي على السرير في غرفة النوم، بعدها توجهت للحمام واخذت تستحم وأظهرت راسها من وراء الستارة.

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سما المصري على ما تفعله، موجهين لها العديد من سهام النقد والشتائم.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا