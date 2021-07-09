يارا نعوم تطل بالأصفر في أحدث ظهور.. ومتابعون: فينك يامتعب؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة يارا نعوم بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”الإنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة يارا نعوم، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، وهي ترتدي فستان عاريا من منطقة الظهر ولم تكشف عن وجها وكشفت عن ظهرها العاري، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على ظهرها مما أعطاها مظهرا جذاب، مما أثار إعجاب متابعيها.

وحصلت الصورة على إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات على الصورة والتي أشادت بجمالها وأنوثتها حيث كتب احد المتابعين:”فينك يامتعب”.

جدير بالذكر، أن هاشتاج # متعب_رمز_اهلاوي تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتعتبر يارا نعوم زوجة عماد متعب وملكة جمال مصر السابقة، “السند الحقيقي” في رحلة علاج قناص الأهلي.

مقالات أخرى قد تهمك:

احتفالا بعيد زواجها الـ17 ..لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحضان عبد المنصف (صور)

قرار عاجل من النيابة ضد موكا حجازي.. ومفاجآت صادمة كشفت عنها التحقيقات