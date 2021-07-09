احتفالا بعيد زواجها الـ17 ..لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحضان عبد المنصف (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة لقاء الخميسي

قامت الفنانة لقاء الخميسي ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعي بعيد زواجها الـ 17 من محمد عبد المنصف حارس مرمي الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “فيس بوك”.

حيث ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، فى الصورة التي قامت بنشرها، بإطلالة رائعة برفقة زوجها القائم بأعمال مدير الكرة بنادي دجلة كابتن محمد عبد المنصف، فأرتدت فستانا باللون البيبي بلو الجميل مكشوف الأكتاف، بينما ظهر زوجها ببدلة زفاف فخمة، وهما يحتفلان بتقطيع تورتة عيد الزواج، مما نال استحسان الجمهور.



وقامت لقاء الخميسي، بالتعليق علي الصورة بكلمات رومانسية قائلة : “عيد جوازنا الـ17، كل سنة وإحنا مع بعض حبيبى بحبك”، وأنهالت التعليقات على الصورة من قبل الجمهور والمتابعين مشيدين بإعجابهم بالصورة.

جدير بالذكر ،أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي الفنية في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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