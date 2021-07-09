محمد رمضان يفاجئ متابعيه بصورة مع جيهان السادات.. وهذا ما قاله عنها

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة له برفقة الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة، قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت السيدة العظيمة، جيهان السادات، زوجة الزعيم الراحل محمد أنور السادات.. الله يرحمها، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم العائلة الصبر والسلوان”.

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وتوفيت اليوم الجمعة، “جيهان السادات” قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.



وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة “جيهان السادات”، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.