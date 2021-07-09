أول تعليق من أحمد العوضي على اتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرج الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز عن صمته وعلق على الاتهامات التي وُجهت لزوجته حول تعذيب خادمتها

ومن خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب أحمد العوضي: «الرجاء من الساده الصحفيين زملائي بيعتلولي ان الخبر ده بيتبعلهم من رقم دولي … طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها».

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وتابع الفنان أحمد العوضي في منشوره: «انا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم .. لكن زوجتي خط احمر .. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع .. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر (أميتو الباطل بالسكوت عنه )».

وأضاف العوضي: «واعمالا لقول الامام الشافعي .. اذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت .. حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي انا وياسمين ما هي الا محاولات بائسة لن تجدي نفعا …فها هو خبر نشرته صفحه اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحه من ثلاثة ايام … انا لن اتجاوز احتراما للجميع وارجو من تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحه … ونبطل اللجان واللجان المضاده .. والافضل توفير كل هذا المال لاعمال الخير .. فمن الافضل ان لا نتجاوز احتراما للهيبه واحتراما للجمهور العزيز … شكرا للساده الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للحمهور المحترم الواعي المثقف … وكالك احترامي للمصري اليوم العزيزه».

واختتم العوضي: «واذا استمرت هذه الحمله سوف اكشف الكثير والكثير .. الي زوجتي الحبيبه انا مساند لكي في كل المحن .. لكي مني كل الحب والتقدير والاحترام».