ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور بإطلالة جديدة مع زوجها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجأت الفنانة المتألقة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة من أحدث ظهور لها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة بصحبة زوجها.

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وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت الفنانة ياسمين صبري بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة علي متن أحد اليخوت بمدينة نابولي الإيطالية، وذلك خلال قضائهما الإجازة الصيفية وهي مرتدية تي شيرت باللون الكشمير وجيب بيضاء مليئة بالورود، نالت اعجاب متابعيها.



ومن خلال إطلالتها فقد اعتمدت ياسمين صبري في إطلالتها على المكياج الناعم والإكسسوارات البسيطة، والشعر المنسدل على كتفيها.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة المتألقة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، والذي شاركها البطولة فيه عدد كبير من نجوم الفن الفنان أبرزهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎ وغيرهم.