أول تعليق من هاجر أحمد عقب عقد قرانها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هاجر احمد

قامت الفنانة هاجر أحمد، بنشر منشور جديد لتشارك جمهورها ومتابعيها سعادتها العارمة، كما قامت بتوجيه رسالة إلى زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد أمام الجميع بعد الانتهاء من احتفالهم بعقد قرانهم، وذلك خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث أكدت الفنانة هاجر أحمد، أنها أسعد شخص على وجه الأرض، فقامت بنشر صورة من حفل القران الذي تم عقده مساء أمس الخميس، وذلك عبر «انستجرام» مستشهدا بآيه قرآنية: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

وأضافت قائلة: «تم بحمد الله عقد قرآني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يجب واجعلنا لك كم تحب وأرضي».



الجدير بالذكر، أن أخر أعمال هاجر احمد كان مسلسل “أحسن أب” من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

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