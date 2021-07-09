نيللي كريم تبهر الجمهور بوصلة رقص إفريقية (فيديو)

قامت الفنانة نيللي كريم ، بنشر فيديو جديد لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث ظهرت خلال الفيديو، وهي ترقص على الطريقة الإفريقية مع أحد المدربين، وتألقت نيللي خلال الفيديو وكشفت عن رشاقتها ومرونة حركاتها وسهولة رقصها، مما نال إعجاب الكثير من الجمهور والمتابعين.

يذكر أن نيللي كريم تشارك حاليا في تصوير مشاهدها بفيلم “200 جنيه”، الفيلم بطولة: ليلى علوي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وهاني رمزي، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

وتصدرت الفنانة نيللي كريم تريند جوجل بعد مشاركتها فى أغنية دولا دولا لفرقة المدفعجية والتى شاركتهما من قبل أغنية “مليونير” والتى قدمت فى مسلسل “100 وش” والذي تم عرضه في رمضان للعام الماضى.

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