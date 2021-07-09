بعد انتقادها بسبب«ضلفة الدولاب».. ميار الببلاوي ترد على مهاجميها

ميار البب

وردد عدد من الجمهور خلال التعليقات، أن تعرضها مؤخرا لكسر في أصابع قدمها «ادعاء»، فقامت ميار الببلاوي بالرد على تلك الانتقادات وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، قائلة: «للي باعتنلي بيقولوا انتي كل حاجه تهوليها ايه يعني ضلفة دولاب، طيب دي ضلفة الدولاب أداة الجريمة، أمي بتحب الخشب الأرو والأوضة العمولة وبتعتز جدا بيها، وبتقول دى بتعيش وملهاش دعوه الموديل اتغير ولا لا».

مقالات أخرى قد تهمك:«المنظر بشع»..ميار الببلاوي تستغيث: صوابع رجلي اتكسرت والوجع فوق احتمال البشر (صور)

وأضافت ميار الببلاوي: «المهم ضلفة الدولاب محدش يقدر يشيلها ولا الأدراج ولا حتى ملة السرير والله الضلفة دي النجار بيجيب البواب وواحد كمان علشان يشيلوها، أنا مبدعيش أنا تعبت من نومه السرير بقالي شهور، كل ماقوم يوم أنام شهر مش قادرة اتحرك للي يعرفني يعرف إني والله نفسي أقوم علشان أمي وابني ومحدش بيخدم حد ومحدش بيستحمل حد».



واختتمت ميار: «يارب ماتحوجنى يارب رضيت بقضائك بس لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ويا شمتانين أنا مباذيش حد ولا بغضب ربنا لأي سبب وشماتتكم فيا ربنا عالم بيها حسبي الله ونعم الوكيل».