جيب قصير داخل سيارة فارهة.. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مي عمر

قامت الفنانة الشابة مي عمر بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها أحدث ظهور لها، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ «إنستجرام»، لتثير إعجاب الجمهور بشكل كبير.

حيث ظهرت الفنانة مي عمر في الصورة التي نشرتها على إنستخرام، بإطلالة جريئة داخل سيارة فارهة وهي ترتدي جيب قصير فوق الركبة كشف عن ساقيها، وقميص أبيض رائع، مما نالت الإطلالة على اعجاب متابعيها.

جدير بالذكر، أن الفنان مي عمر كانت قد سافرت مؤخرا إلى دولة الأردن، وأعربت على مدى اسمتعها، ووجهت الشكر للشعب الأردني علي حسن الاستقبال، وعلقت قائلة: “استمتعت جدا بزيارتي للأردن ووادي رم أو وادي القمر كما يقال عليه مكان كله طاقه إيجابية و راحه نفسيه و طبيعه خلابه”.

كان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

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