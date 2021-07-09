ريهام عبدالغفور تثير الجدل حول الحالة الصحية لوالدها

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ريهام عبد الغفور

قامت الفنانة ريهام عبدالغفور بإثارة حالة من الجدل والقلق الشديد حول الحالة الصحية لوالدها الفنان أشرف عبدالغفور، وذلك بعدما قامت بنشر منشور جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، مطالبة الدعاء بالشفاء لشخص عزيز عليها ولم تكشف عن هويته بعد.

حيث نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقمًا أبدًا، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المضطرين.

أما عن دور النقابة، تفواصلت نقابة المهن التمثيلية هاتفيًا مع الفنانة ريهام عبدالغفور، للاطمئنان على صحة الوالد الفنان أشرف عبدالغفور، والذي شغل منصب نقيب الممثلين قبل ذلك،

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، إن الفنان أشرف عبدالغفور بصحة جيدة ولم يصب بمكروه: «الحمدلله ريهام طمنتنا، وقالت إن الفنان الكبير بخير وليس هناك ما يدعو للقلق».

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