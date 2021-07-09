نجل الفنان عادل إمام يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده (تفاصيل)

كشف رامي إمام نجل الفنان عادل إمام، عن تطورات الحالة الصحية لوالده بعدما تداولت أنباء مؤخرا عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال تصريحات أدلى بها أثناء تواجده بالعرض الخاص لفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين.

وأكد رامي إمام، خلال التصريحات، أن والده بخير ويتمتع بصحة جيدة، ونفى تماما كل ما تداول بشأن إصابة والده بفيروس كورونا، وطمأن الجمهور الذي دائما يسأله على صحته للاطمئنان على سلامته.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل فلانتينو والذى تم عرضه خلال الموسم الرمضاني من العام الماضى وشارك فى بطولته دلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى وداليا البحيرى وتأليف أيمن بهجت قمر واخراج رامى امام، وحقق نجاحا كبيرا ونال على إعجاب النقاد والجمهور.

كما يعرض حاليا للفنان عادل امام مسرحية “بودى جارد” بعد منعها من العرض منذ 21 عاما تقريبا وذلك عبر منصة اتفرج وهو العمل الذى يشارك فى بطولته محمد ابو داود وشيرين سيف النصر ورغدة واخراج رامى امام.

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