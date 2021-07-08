أحدث ظهور لشقيقة نسرين طافش تبهر الجمهور بجمالها..هل تشبهها! (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة نسرين طافش برفقة شقيقتها التي لم تظهر من قبل، وانتشرت الصورة بين عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية، والذين أكدوا وجود شبه كبير بينهما.

حيث ظهرت الفنانة نسرين وشقيقتها في الصورة مما كشفت الملامح عن وجود تطابق كبير فيما بينهما، فعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها، فكتب البعض معلقًا “كإنها قدام المراية”.

يشار أن نسرين طافش سافرت إلي المالديف لقضاء الإجازة الصيفية ومن ثم اتجهت الى دبي بالإمارات العربية المتحدة.

الجدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “المداح” مع حمادة هلال وأحمد بدير وغيرهم نخبة من النجوم.

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