منة فضالي تفاجئ الجمهور بالحجاب والملابس المحتشمة في تركيا (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

قامت الفنانة الممثلة منة فضالي ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها أثناء قضاء أجازتها الصيفية في تركيا لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة منة فضالي، خلال الصور التي نشرتها على انستجرام، وهي ترتدي ملابس محتشمة وحجاب عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت على الصور كاتبة باللغة التركية: “مسجد السليمانية”.

حيث أرتدت في الصورة ملابس محتشمة واسعة وحجاب باللون البرتقالي لم يكشف عن جسدها، وكانت برفقة إحدى السيدات الموجودين بالمسجد.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في مسلسل “نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة أحمد السقا،أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، إدوارد، دياب، محمد مهران، أحمد مالك، أحمد داش، ملك زاهر وريم سامي.

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