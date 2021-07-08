«فلاش باك»..الراحل سمير غانم يتحدث برومانسية عن زوجته دلال عبد العزيز (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول فيديو قديم للفنان الراحل سمير غانم وهو يتحدث عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز ، أثناء استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلاني خلال برنامج “السيرة”، على العديد من الصفحات الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة والجنة، متمنيين الشفاء العاجل لزوجته الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

حيث قال سمير غانم عن الفنانة دلال عبد العزيز، خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلاني خلال برنامج “السيرة”، قبل وفاته بفترة قليلة، :”حسيت أن دلال عبدالعزيز لايمكن الاستغناء عنها وأحنا صحاب قبل الجواز، ولما جت قالتلي أنها حامل كان خبر جميل، وهي ماشاء الله عليها ريفية وبنت ناس متواضعه وقمر وكنت بعشق الكاركتر بتاعها وفضلنا مع بعض وكنت أكبر منها بـ20 سنة”.

أما عن بناته دنيا وإيمي قال:”مكنش نفسي في ولد بعد ما شوفت عيال صحابي بتعمل أيه وخلفة البنات تجنن ودي حكمة ربنا ومكنش في بالي أولادي يشتغلوا في السينما لا أنا ولا دلال وكان حلم أنهم يمثلوا”.

جدير بالذكر، أن الفنان سمير غانك كان قد توفى منذ اكثر من شهرين بعدما عاني من تدهو حالته الصحية التي دخل على أثرها المستشفى، ومازالت حتى الأن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز تمكث في المستشفى بعد معاناة مع فيروس كورونا ومازالت لا تعلم حتى الأن بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

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