نقل هاني شاكر للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد مصدر مقرب من الفنان هاني شاكر ، أنه تم نقل الفنان نقيب نقابة المهن الموسيقية، إلى المستشفى وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، اليوم الخميس، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة على الفور.

كما كشف مصدر مقرب من الفنان هاني شاكر، أنه يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

جدير بالذكر، أن الفنان هاني شاكر، كان قد بعث رسالة اعتذار مصورة إلى إدارة الأوبرا المصرية، قائلا فيها نصا: «بعتذر عن حفلتي النهاردة في الأوبرا، كان نفسي أشوفكم وتستمتعوا بالأغاني، بس ضربات قلبي مش متظبطة، وبعمل دلوقتي تحاليل وفحوصات، والدكتور قالي إني لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة، وكان نفسي أبقي معاكم، وإن شاء الله نعوضها في حفلة جاية».

حيث كان من المقرر أن يحيي هاني شاكر حفلاً غنائيا، مساء اليوم، في دار الأوبرا المصرية، إلا أن أزمته الصحية المفاجئة دفعته للاعتذار عنها.

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