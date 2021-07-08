كأنه على قيد الحياة..رسالة جديدة من دلال عبد العزيز لزوجها الراحل سمير غانم (تفاصيل مؤلمة)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمير غانم ودلال عبدالعزيز

أكدت العديد من المصادر الطبية، التي تعمل في المستشفى الخاص التي يعالج فيها الفنانة دلال عبد العزيز في مصر منذ اكثر من شهرين، اثر إصابتها بفيروس كورونا “كوفيد 19″، أنها لا تعلم حتى الأن خبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم ومازالت حتى الأن كلما تتحسن حالتها تكتب رسائل لزوجها معتقدة انه على قيد الحياة.

فأوضح المصدر الطبي، أن أخر رسالة كتبتها الفنانة دلال عبد العزيز لزوجها سمير غانم هي:”أشعر بوجع سمير غانم وصعوبة المرض، لكن ثقتي في الله لا حدود لها.. طيبة سمير ستنجيه من المرض”، مؤكدة أنها تتأثر كثيرا ومعتقدة أنه مازال يمكث في العناية المركزة في حالة متدهورة.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز، تعاني حاليا من مضاعفات تليف شديد في الرئة، وذلك من ضمن مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا، وتحتاجإلى فترة علاج مكثفة حتى تعود كما كانت قبل أن تصاب بكورونا، حتى تستطيع أن تتنفس طبيعيا بدون الحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي.

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