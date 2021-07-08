«بدون ملابس»..مي الغيطي تشعل مواقع التواصل بصورة جريئة في أحدث ظهور (صور)

أثارت الفنانة الشابة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما قامت بنشر صورة جديدة لها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، من أحدث ظهور لها.

حيث ظهرت الفنانة مي الغيطي، أثناء الصورة التي نشرتها، بشكل جرئ حيث أنها تبدو بدون ملابس، وكشفت عن ان تلك الصورة إحدى صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات على الصورة ويتسائلن عن هل تلك الصورة بدون ملابس بالفعل أم في ملابس تم إخفائها بواسطة يديها، ولكت تجاهلت تلك التعليقات ولم تقم بالرد على أحد.

جدير بالذكر، أن الفنانة مي الغيطى كانت قد نشرت من قبل عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة:” فى أى عالم دى تويتة مقبولة يعنى إيه نعمل تصويت نشوف رأى الناس فى صحة الأخرين، ونتناقش فيها أكتر شيء مقزز شوفتوا فى حياتى، أنتوا فشلة، وندمانة إنى كنت على الغلاف بتاعكم”.

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