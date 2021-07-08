فيفي عبده تشعل الساحل الشمالي بوصلة رقص .. ومتابعون : عيب على سنك

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي في وصلة رقصفي منزلها وهي ترتدي فستان على الطريقة الإسبانية، أثار جدلا واسعا.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو وكتبت :” أكيد أنا وحشتك زي ما أنت وحشتني أنا في الساحل الشمالي مصر أم الدنيا “.

وانهالت التعليقات التي تهاجم فيفي عبده على الفيديو، حيث علقت أحد المتابعين :”هي كدا بترقص؟؟؟ يا مدام الي في سنك عم يقرو قرأن .و بيصلو و يتوبو انتي كنت على شفى حفرة و ربنا نجاكي كدا بتشكريه و تحمديه اتقي الله حرام عليك و الله حرام .. دا انتي انسانة كويسا بطلي الي بتعمليه دا الموت ميستأذنش حد .. اتمنى ربنا يهديك”.

ومؤخرا شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها وجمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصى بـ موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي في صولة رقص في منزلها وهي ترتدي جلباب أزرق ستان.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو وكتبت :” اسكيوزمي بقى انا جيت الدنيا دي عشان اتدلع بس الدلع شكله نسيني لازم نشوف حل في الكورونا”.

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