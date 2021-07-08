للمرة الثانية في أسابيع قليلة.. فنان شهير توقف قلبه ويعود للحياة من جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة واسعة من الجدل أُثيرت بشأن الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي، وذلك بعهد توقف قلبه للمرة الثانية خلال أسابيع.

وبالرغم من كون هذه الدقائق مرت ببطيء شديد، إلا أن الفريق الطبي كشف كواليس الدقائق التي كادت ان تقضي على كل جهد بذلوه.

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وبعد مضى الوقت تنفس الجميع الصعداء، ليخرج الطبيب المعالج للفنان السعودي خالد سامي ويخبر ابنه وزوجته أن قلبه توقف لفترة طويلة وحالته غير مستقرة على الإطلاق.

وعن تفاصيل الدقائق الأربعة التي وقف فيها قلب الفنان خالد سامي، يحكي «تركي » نجل الفنان الشهير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن والده تعرض لانتكاسة مفاجئة ليتوقف قلبه عن العمل 4 دقائق ثم يعود بعد إنعاشه، إلا أن حالته الصحية متدهورة: «الحالة غير مستقرة أبدًا، يا رب لا تفجعنا بأبي وقومه لنا بالسلامة، تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير».

وكشف «تركي» في تغريدة أخرى، أمس، أنه لا يزال في انتظار أخبار مطمئنة ومتواجد في المستشفى بشكل دائم إلى جوار والده «الله يجزاكم خير جميعًا ولا يوريكم مكروه بأحبابكم، يا أصعب الشعور وما أتعبه وما أثقله لكن لايزال عندي آمل أني برجع أشوف أبوي وأكلمه لذلك بتمسك بكل شي علشان أقدر أحافظ على نفسي، شكرًا لكم جميعًا وأعتذر على عدم الرد عليكم، متواجد بالمستشفى أنتظر أبديت من الدكتور ويا رب يكون خير».