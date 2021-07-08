شقيقة جورجينا تفجر مفاجأة : مولود خامس لـ كريستيانو رونالدو

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع، أثارته إيفانا رودريجيز شقيقة جورجينا رودريجيز صديقة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، الساعات الماضية، على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وأثارت إيفانا التكهنات بأن أختها جورجينا حامل في الصورة التي تم التقاطها ونشرتها عبر حسابها على موقع “انستجرام” قبل أن تقوم بحذفها من موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات “انستجرام”.

ورجحت إيفانا أن يكون الطفل جورج في إشارة الى أن جورجينا تحمل المولود الخامس لنجم يوفنتوس الإيطالي، باستخدام إيموجي قلب.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يمتلك حالياً أربعة أطفال حيث الأبن الأكبر جونيور كريستيانو والتوأم غيفا وماتيو ولدوا لأم بديلة بخلاف الابنة الرابعة وهي من جورجينا رودريجيز وهي ألانا مارتينا.

وفي وقت سابق، أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدل واسع الساعات الماضية، بعد نشر صورة جديدة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صورة جديدة لها برفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إطلالة مثيرة حيث ظهرت بالبكيني،، يجلسان على أحد القوارب، برفقة أبنائهم.

وعلقت جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الصور وكتبت :”المزيد من الحب”.

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