بالمايوه.. نوال الزغبي تشوق متابعيها لألبومها الجديد (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نوال الزغبي ، جمهورها ومتابعيها بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بالمايوه داخل أحد حمامات السباحة، وهي تشوق متابعيها لألبومها الجديد، المقرر طرحه الأيام المقبلة.

وعلقت نوال الزغبي، على الصورة وكتبت: ” صباح الخير…قريبا البومي الجديد ترقبوا يا رفاق ”

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة نوال الزغبي في صورة نشرتها عبر انستجرام، بإطلالة جذابة وأنيقة حيث أرتدت فستانا توب أسود جذاب، وجيب تايجر ساحر أعطاها إطلالة رائعة، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية بالألوان الترابية الهادئة، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على كتفيها، مما أثار إعجاب متابعيها.

وقامت الفنانة نوال الزغبي، بالتعليق على الصورة التي قامت بنشرها على إنستجرام، وكتبت: “توقف عن انتظار حدوث الأشياء … اخرج وحققها ”

جدير بالذكر، أن الفنانة نوال الزغبي، كانت قد كشفت عن تفاصيل طرحها أغنيتين في العيد بعنوان “أسعد لحظة”، و”بكلم خيالى”، وبالفعل تم طرحهما في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، وحققا نجاحا كبيرا وحصلا على مشاهدات عالية بمجرد طرحهما على موقع تبادل الفيديوهات “اليوتيوب”.

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