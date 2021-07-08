سعد الصغير يوزع كروت شحن مجانية للجمهور مقابل الترويج لأغنيته الجديدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المطرب الشعبي، سعد الصغير، تقديم كروت شحن مجانية، لجمهوره، كنوع من الدعايا لأغنيته الجديدة “أنا العريس”، التي طرحها مؤخرًا.

وظهر سعد الصغير في مقطع فيديو بث مباشر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك” وهو يروج لأغنيته الجديدة، بطريقة جديدة.

وقال سعد الصغير في الفيديو ، إنه سيمنح الجمهور كروت شحن مجانية مقابل بعض الشروط، والتي تمثلت في أن يذهب الجمهور لموقع YouTube، ويضغط زر الإعجاب ويشترك في قناة سعد الصغير ويفعل خاصية للجرس.

كما طلب سعد الصغير من جمهوره كتابة 50 تعليقا على أغنيته “أنا العريس”، للحصول على كارت الشحن المجاني، وبالفعل استجاب له عددا كبيرا من جمهوره ومتابعيه.

جدير بالذكر أن أغنية “أنا العريس” هى من كلمات أحمد غريب، وألحان زيزو فاروق وعصام إسماعيل وتوزيع زيزو فاروق.

وفي وقت سابق، دخل المذيع العراقي نزار الفارس في أزمة جديدة مع المطرب سعد الصغير، حيث عبر عن دهشته من التصريحات الأخيرة للمُطرب سعد الصغير، بشأن حواره التلفزيوني معه، مؤكداً أنّ كلام الأخير عارٍ تماماً من الصحة.

وقال نزار الفارس إنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد سعد الصغير، كونه عمل على تشويه سُمعته، وسيتقدّم بالأدلة كافة، مؤكداً أن بحوزته الحلقة كاملة بدون أي مونتاج، إذ إنه لم يجتزئ التصريحات بشكلٍ يُساء فيه فهمها.

وكان سعد الصغير قد أكد أنه تعرّض لعملية احتيال، مثل التي تعرّضت لها الفنانة رانيا يوسف مع المذيع العراقي نزار الفارس، مُقدّم برنامج مع الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية، موضحاً: نزار الفارس، قام بمونتاج عدد من التصريحات المهمة التي اجتزأت قسماً كبيراً من تصريحات له عن المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وذلك على هامش حواره مع الإعلامية بسمة وهبة ضمن برنامج العرّافة الذي يُعرض عبر قناة المحور.

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