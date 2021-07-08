محمد رمضان يثير الجدل مع حفيدة صدام حسين: نورت يابطل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع أثاره الفنان محمد رمضان، الساعات الأخيرة، بعد ظهوره مع حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشرت حرير صورة تجمعها مع الفنان محمد رمضان على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتبت حرير حسين على الصورة : “نورت يا بطل وخليك ثابت”.

من جانبه نشر محمد رمضان صورة تجمعه بحفيدة صدام حسين، إلا أنه قام بحذفها بعد مدة من الوقت.

وفي وقت سابق، أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بين متابعيه، وذلك من خلال الإعلان عن أحدث عمل فني له.

وأعلن محمد رمضان من خلال حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عن صدور أغنية جديدة له تحمل اسم «باي حبيبة».

وعلق الفنان محمد رمضان على الفيديو كاتبًا: «باي حبيبة، انتظروا»، مدرجًا هاشتتاج باسم الأغنية الجديدة أغنية جديدة منتظرين.

وجدير بالذكر أن أحدث أغاني الفنان محمد رمضان كان فيديو كليب «ثابت» قد حقق 8.6 مليون مشاهدة وذلك بعد طرحه في 16 يونيو الماضي عبر قناته الخاصة بموقع “يوتيوب”، الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن.

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