فنانة تونسية تتلقى «علقة ساخنة» من جيرانها بالقاهرة: خايفين على أزواجهم منيّ

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة التونسية يسرا المسعودي، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي في مصر، الساعات الاخيرة، وذلك بعدما كشفت عن أخطر موقف تعرضت له منذ بداية تواجدها في مصر.

وقالت الفنانة التونسية يسرا المسعودي،:” في إحدى الشقق بمصر أخدت «علقة سخنة» من سيدات العمارة، لأنهن يخشين على أزواجهن من التعرف عليّ”.

وأضافت يسرا المسعودي، في حلقة من برنامج «عيش صباحك» مع يوسف التهامي وفانا إمام على إذاعة «نجوم اف أم»، انها تتعرض لتهديدات بالقتل بسبب استئجارها إحدى الشقق المشبوهة.

تقول يسرا المسعودي :”كنت هتقتل، لأنني أستأجرت إحدى الشقق، وكانت مشبوهة قبل أن أسكنها، وهو ما عرضني لمضايقات كبيرة، لدرجة ان أحد الأشخاص حاول قتلي لاقتناعه بأنن نفس الستأجر القديم”.

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا المسعودى شاركت في مسلسل “القاهرة كابول” في شهر رمضان الماضى، وقام ببطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى وحنان مطاوع وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على.

وبداية يسرا المسغودي في الدراما التونسية كانت في عام 2009 حيث شاركت في بطولة مسلسل بعنوان «الزوجة الخامسة»، من ثم توالت نجاحاتها في الدراما التونسية.

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