دلال عبد العزيز تدخل في مرحلة صعبة.. ومفاجأة حول تأخر شفاؤها حتى الآن

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبدالعزيز

مر أكثر من شهرين حتى الن، ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز، ترقد داخل إحدى المستشفيات الخاصة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبالرغم من سلبية مسحة فيروس كورونا للفنانة دلال عبد العزيز، إلا أن حالتها الصحية لاتشهد أي تحسن، بل زاد الأمر سوءًا ودخلت في مرحلة صعبة، وهو ماكشف عنه مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن الفنانة دلال عبد العزيز، دخلت في مرحلة صعبة وتسمى “متلازمة مابعد كورونا”.

وأشار تاج الدين، إلى أن هذه المرحلة تأتي للأشخاص بعد التعافي من كورونا، وله مجموعة من الاعراض.

وأعلن تاج الدين، ان الفنانة دلال عبد العزيز تعاني حاليا من “بوست كوفيد سندروم” وهو مصطلح علمي، يستخدم لمرحلة بعد الشفاء من فيروس كورونا، ولكنه يعتبر من الحالات القليلة أو النادرة.

وعن الأعراض التي تشعر بها دلال عبد العزيز الفترة الحالية، فتتمثل في ضيق وصعوبة في التنفس و آلام في الجسم، وتليف في الرئة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء عدم تحسن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، حتى الآن.

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