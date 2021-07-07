غادة عبدالرازق تطل بالأسود في أحدث ظهور.. ومتابعون: فخامة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنانة غادة عبد الرازق ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالة لها.

حيث ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق، بإطلالة شديدة الفخامة، حيث أنها فضلت أن ترتدي فستانا أسود رائع أبرز جمالها، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الجذابة التي أبهرت المتابعين، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على كتفيها مما أضفى لها جمالا وأنوثة مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات على الصورة مشيدين بجمالها وأناقتها وجاءت التعليقات كالأتي:”الحب كله، فخامة، عظمة، جميلة أوي، قمراية”.

جدير بالذكر، أن الفنانة غادة عبد الرازق كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الـ51 أمس الثلاثاء، وكانت قد كشفت عن عمرها الحقيقي منذ أيام قليلة ماضية عند تلقي الجرعة الثانيةمن لقاح كورونا.

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