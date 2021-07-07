رغم سلبية مسحة «كورونا»..مستشار الرئيس يفجر مفاجأة بشأن عدم تحسن حالة الفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

فجر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، مفاجأة بشأن عدم تحسن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز حتى الأن، بالرغم من تعافيها من فيروس كورونا وتم إجراء المسحة مرة أخرى وتأكد الأطباء من سلبية العينة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، مساء أمس الثلاثاء.

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حيث أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك مجموعة من الأعراض التي تصاحب المرض وتظهر على المريض بعد التعافي والاقتراب من حالة الشفاء من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عوض، أن هناك ما يقارب من حوالي 43 عارض مرضي يصيب ما يقارب من حوالي 15% من الحالات اللاتي يصبن بكورونا، موضحا أن المريض يشعر بحدوث ضيق وصعوبة في التنفس حتى وإن كان لا يقم بمجهود، كما أنه يشعر بحدوث آلام في الجسم، ويمكن أن يتطور الأمر إلى حدوث بعض التليف في الرئة ما بين حالات بسيطة أو متوسطة أو كبيرة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء عدم تحسن حالة الفنانة دلال عبد العزيز.

ولكنه أشار، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، مساء أمس الثلاثاء، إلى أن علاج تليف الرئة الذي ينتح من تماثل الشفاء من فيروس كورونا قد يطول مدة علاجه، ولكنه نسبة العلاج تصل لـ100% ومضمونة، بشرط أن المريض يتعرض للأكسيجين بتركيزات مرتفعة للغاية.

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