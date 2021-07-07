اتفرج .. منة عرفة اكتسحت لوردينا بوصلة رقص ساخنة

بيروت - ثريا شاهين - دائماً ما يواصل نجوم الفن بجذب إهتمام وإنتباه رواد السوشيال ميديا من خلال نشر الصور ولقطات الفيديو، خاصة اللقطات المثيرة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وموقع التيك توك الشهير.

وتعتبر النجمة الشابة منة عرفة واحدة من أكثر نجوم الفن نشاطاً على التيك توك، حيث تحظى بملايين المتابعين والعشاق على صفحتها الشخصية.

وانضمت منة مؤخراً إلى تطبيق التيك توك، حيث بدأت مشاركة الجمهور والعشاك بالكثير من اللقطات المصور، في بعض الأوقات تكون عبارة عن فيديوهات كوميدية خفيفة.

ولكن في بعض الأوقات تكون فيديوهات مثيرة وساخنة، كهذا الفيديو الأخير والذي نشرته منة في الساعات الماضية على صفحتها الخاصة.

حيث ظهرت الفنانة الشابة في أحدث فيديو نشرته أثناء وصلة رقص ساخنة داخل غرفة نومها، وذلك على أغنية شوفي الشهيرة للفنان الكبير هشام عباس.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على صفحات السوشيال ميديا، حيث تلقت منة الكثير من التعليقات على الفيديو.

حيث وجه لها البعض انتقادات بسبب تغيير شكلها وتعمدها جذب الإنتباه بالإثارة والفيديوهات المثيرة.

بينما علق البعض الأخر على تغير ملامحها كثيراً بالإضافة إلى خسارتها الكثير من الوزن، وهو الأمر الذي جعلها تبدو كشخص جديد تماماً.

جدير بالذكر أن منة عرفة شاركت في العديد من الأعمال السينمائية طوال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى شهرتها في تجسيد دور الأبنة مع أشرف عبد الباقي في مسلسل راجل وست ستات.

شاركونا في التعليقات بالإجابة على هذا السؤال التفاعلي، ما رأيك في الفيديو الذي نشرته النجمة منة عرفة ؟