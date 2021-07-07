اتجوز مرتين وعنده 3 بنات.. رد صادم من منة عرفة على ماضي زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الممثلة الشابة منة عرفة، مؤشرات البحث والتريندات في مصر، الساعات الاخيرة، وذلك بعد تصريحاتها الاخيرة هي وزوجها محمود مهدي بعد عقد قرآنهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأيام الاخيرة، أنباء عن ماضي محمود مهدي، زوج منة عرفة، حيث أنه تزوج مرتين، المرة الأولى من فتاة خارج الوسط الفني و أنجب منها ٣ أبناء ، أما الزوجة الثانية فتسمى نادين وهي من خارج الوسط الفني.

فيما تعد الفنانة منة عرفة هي الزوجة الثالثة لمحمود مهدي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا الساعات الاخيرة.

من جانبها، خرجت منة عرفة عن صمتها للرد على تلك الأنباء، مؤكدة صحتها، وقالت إن زوجها محمود مهدي كان واضح وصريح من البداية وأنها تعرف عنه كل شيء.

وأضافت منه عرفة، في تصريحات صحفية، أنها ليس لها علاقة بماضي زوجها محمود مهدي وإنما تاريخه يبدأ معها منذ أن ارتبطا.

وفي سياق متصل، كشف الثنائي منة عرفة وزوجها محمود مهدي، عن ابرز العيوب وكواليس زواجهما في أول أيام بعد عقد قرآنها الذي تم الأيام الماضية.

وقالت منة عرفة، أن أبرز عيوب زوجها محمود مهدي هي البرود الشديد عكسها تماما والعند الشديد على أشياء تافهة.

من جانبه، كشف محمود مهدي، عن عيوب منة عرفة، قائلًا أنها عصبية جدًا فأقل شيء يثير أعصابها كما أنها محبة للتنظيم بشكل كبير يصل إلى حد الوسوسة.

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