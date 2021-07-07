سلمى الشيمي تثير الجدل بإطلالة مثيرة.. ومتابعون: النجيلة هتاكل منك حتة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي فستان أخضر، ونائمة على النجيلة في أحد الحدائق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.

وعلقت سلمي الشيمي على الصورة وكتبت :”جود نايت”.

وانهالت التعليقات على صورة سلمي الشيمي والتي جاء أبرزها :” قمر أوي, النجيلة هتاكل منك حتة, بطل مصر”.

وفي وقت سابق، شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي فستان بني مثير، مفتوح من الصدر ومن أحد جانبي الرجل.

وأثارت جلسة تصوير سلمى الشيمي الجديدة، جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على الضور والتي جاء أبرزها :” حرام عليكي, وحش الكون الحقيقي, بطل مصر.

وفي وقت سابق، شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصورو وهي ترتدي فستان تايجر شفاف مثير، أثار غضب الجمهور من إطلالتها.

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