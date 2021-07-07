هالة صدقي تخرج عن صمتها وتفتح النار على زوجها : لو راجل تعالى

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الأزمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها جل الاعمال سامح سامى، جدلا واسعًا الفترة الأخيرة، وأصبحت حديث السوشيال ميديا بعد حرب التصريحات الدائرة بينهما.

وفي آخر ظهور له، وجه جل الاعمال سامح سامى، زوج هالة صدقي، رسالة نارية عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”.

وكتب سامح : “لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ«dna»، يوم 13 يوليو وكلو سيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك”.

من جانبها خرجت الفنانة هالة صدقي عن صمتها، لترد على تلك الاتهامات الموجهة إليها من جانب زوجها.

وقالت هالة صدقي، إنها تعرضت للكثير من التهديدات والشتائم والتشهير، من جانب زوجها، حتى وصل به الحال لتهديدها بأبناءها.

وأضافت هالة صدقي، في تصريحات صحفية لها، أنها تتمنى أن يواجهها زوجها برجولة وجهًا لوجه في مصر، لكنه يقول كل هذا وهو في الخارج، قائلة :”فدي مش رجولة لأ تعلالي مصر”.

وفي وقت سابق، كشفت هالة صدقي أسرار جديدة عن قضيتها مع زوجها المحامي سامح سامي، والتي أصبحت مثار اهتمام الجمهور خلال الفترة الماضية، قائلة إنها ترفض الحوار معه منذ 7 سنوات وذلك بعد مغادرته البلاد وتركها هي وأبنائها.

وقالت «صدقي» إنها ترفض أي حديث أو أن تدخل في حوار أو مكالمات هاتفية معه، على الرغم من أنها ساعدت والده، مضيفة: «لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر».

وأكدت الفنانة هالة صدقي في تصريح تلفزيوني أن زوجها منذ 7 سنوات وجه لها وأبناءها ألفاظ مسيئة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كما أنه تحدث وكشف عن التفاصيل الشخصية التي تخص الأسرة، مشيرة إلى أنه رغم طلبها في «بيت الطاعة»، إلا أنها لا تعرف سبب كل هذه الأحاديث، وأن دينها ليس فيه «بيت طاعة» أو طلاق.

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